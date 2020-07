Contro un palo della luce e in un canalone: automobilisti feriti dopo incidenti

Auto dentro un canalone a Piano Bugiades e auto contro un palo dell'illuminazione pubblica in via Umberto II. Due gli automobilisti che, stanotte, sono rimasti feriti e sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale "San Giacomo d'Altopasso". Nessuno dei due, per fortuna, è in gravi condizioni.

Alle 2,15, i vigili del fuoco del distaccamento cittadino sono intervenuti in via Umberto II dove sono rimasti al lavoro dino alle 4. A richiedere il loro intervento è stato il 118 che aveva soccorso l'automobilista rimasto ferito dopo l'impatto del suo mezzo contro un palo della pubblica illuminazione. L'uomo è stato portato al pronto soccorso. Lo stesso, identico, posto dove era stato portato il conducente dell'auto che, a Piano Bugiades, era finito dentro un canalone attiguo alla strada. In questo caso, oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti anche i carabinieri che si sono occupati della ricostruzione della dinamica dell'incidente stradale che non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio.