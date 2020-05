Il pestaggio di due immigrati, Galanti e Russotto: "No al razzismo e alla violenza"

"Attendiamo che la magistratura valuti l'episodio, ma condanniamo in maniera decisa qualunque messaggio di odio verso il diverso, in questo caso verso gli extracomunitari". Lo hanno scritto, a commento dell'arresto dei quattro minorenni che hanno selvaggiamente picchiato due giovani immigrati, il sindaco Pino Galanti e il presidente del consiglio comunale, Giuseppe Russotto. Gli amministratori dicono "no" al razzismo e ad ogni genere di violenza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ai nostri ragazzi dobbiamo insegnare il rispetto, l’accoglienza, condannando ogni forma di violenza - gli amministratori hanno rivolto un appello - . Famiglie, scuola ed istituzioni in generale – concludono Galanti e Russotto – devono fare un ulteriore sforzo per educare le giovani generazioni al rispetto ed alla solidarietà verso il prossimo”.