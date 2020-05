"Calci, pugni e coltellate a due immigrati": uno ridotto in fin di vita, arrestati 4 ragazzini

Calci, pugni, colpi di casco e coltellate. Brutale ferocia da parte di un "branco" - composto da 5 giovanissimi - nei confronti di due extracomunitari: un egiziano e un tunisino. I due feriti - tutto avvenne un giorno dello scorso febbraio - vennero portati all'ospedale "San Giacomo d'Altopasso". Per uno, in maniera particolare, i medici si adoperarono con estrema celerità per salvargli la vita, sottoponendolo a più interventi chirurgici. I poliziotti del commissariato di Licata, coordinati dal commissario capo Sonia Zicari, nella giornata di ieri, hanno arrestato quattro minorenni. Fra loro anche due ragazze.

Gli agenti hanno dato esecuzione alle misure cautelari della custodia in carcere (sono stati accompagnati al Malaspina di Palermo) per due indagati e del collocamento in comunità per altri due. La struttura dove sono stati collocati è stata individuata dalla direzione dei centri per la giustizia minori. Sono accusati di concorso in tentato omicidio e lesioni personali gravi. Ipotesi di reato aggravate dall'utilizzo di un coltello.

Tutto è avvenuto lo scorso febbraio. Quel giorno vennero aggrediti - con ingiustificata ferocia - i due immigrati. I quattro ragazzini, in concorso con un quinto che non è stato ancora identificato, si sarebbero scagliati - con calci, pugni, colpi di casco e coltellate - contro i due migranti.

I giovanissimi, oltre che di tentato omicidio, sono indagati - sempre in concorso tra loro - per aver portato fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo due coltelli.

Non è chiaro - ammesso che ve ne possa essere uno - il motivo della brutale aggressione. La polizia parla di motivazioni futili.