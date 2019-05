"Ambasciatore del made in Italy": verrà insignito anche un licatese

Riceverà la fascia il 21 maggio in Campidoglio a Roma. Giuseppe Patti, titolare della premiata pizzeria Sardasalata, verrà nominato - assieme ad altre 100 persone - "Ambasciatore del made in Italy".

"Sono orgoglioso e allo stesso tempo incredulo" - ha scritto il licatese che verrà insignito “per l’attività imprenditoriale legata alla valorizzazione del made in Italy”. Gli ambasciatori doc Italy vengono insigniti di questo ruolo "per il loro amor patrio, per la passione, la dedizione, l'impegno con cui svolgono il proprio lavoro", ognuno nel settore di propria competenza. "La loro mission è svolta istintivamente essendo loro modelli di comportamento caratterizzati da straordinarie carriere, altissimo spessore e grande umiltà".