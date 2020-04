Scontro fra trattore e ape: agricoltore 40enne in gravi condizioni

Scontro fra un trattore e un'ape in via Palma, a Licata. Ad avere la peggio un produttore agricolo, finito in ospedale con una brutta ferita lacero-contusa al volto e la frattura di una vertebra.

L'uomo, 43 anni, stava percorrendo un incrocio quando è stato travolto dal trattore. Per estrarlo dalle lamiere del mezzo è stato necessario l'intervento dei pompieri.

Al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso, dove gli è stata diagnosticata la frattura di una vertebra cervicale ed è stato medicato per una brutta ferita lacero-contusa al volto, è stato disposto il trasferimento in una struttura più attrezzata di Palermo.