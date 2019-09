Abusivismo edilizio, ricorso contro ammenda da 500 euro: ne dovrà pagare 4 mila

Lo scorso anno era stato condannato, dal tribunale di Agrigento, ad una ammenda di 500 euro per abusivismo edilizio. Ha fatto ricorso, credendo verosimilmente di riuscire a non pagare. Ricorso contro l'ammenda che è stato rigettato - scrive oggi il quotidiano La Sicilia - e adesso il giovane di Licata dovrà pagare ben 4 mila euro di spese legali. Il tentativo di non pagare 500 euro s'è di fatto trasformato in una sorta di beffa economica.