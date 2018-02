"Non si fermano all'Alt e rischiano di investire un carabiniere": 4 arresti

Non si sono fermati all’Alt e, nella fuga, hanno rischiato di investire un carabiniere. Quattro le persone, tutte residenti a Camastra, che sono state arrestate.

Ieri sera, a Licata, erano stati predisposti, dai carabinieri, vari posti di blocco. In via Gela, all’improvviso, è stata notata una Fiat Stilo. Ritenendola “sospetta”, i militari dell'Arma hanno deciso di intimare l’Alt per effettuare il controllo. Il conducente dell'auto, però, anziché fermarsi, ha accelerato e, per poco, non ha investito un carabiniere. E' scattato, naturalmente, l'inseguimento. Due gazzelle del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Licata si sono subito piazzate alle spalle dei fuggitivi e, dopo una corsa ad alta velocità, sono riuscite a bloccare la Fiat Stilo sulla statale 115.

Giunti i rinforzi dalla stazione di Licata, i militari dell’Arma hanno proceduto ad una prima identificazione delle quattro persone, tutte residenti a Camastra, e ad una perquisizione. All’interno dell’autovettura, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato un coltello a serramanico e tre flaconi di metadone.

I quattro, tre uomini ed una donna, sono stati arrestati. Dovranno, adesso, rispondere delle ipotesi di reato di porto ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale. L’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida, ha disposto gli arresti domiciliari.