L'omaggio a San Calogero, un libro fotografico per ripercorrere la festa

Si chiama semplicemente “San Calogero, il santo nero”, l'ultima fatica editoriale dell'agrigentino Eduardo Cicala che, insieme a Peppe Cumbo, ha dedicato un libro di 120 pagine a San Calò, ma in particolar modo, a tutto ciò che gravita attorno alla festa a lui dedicata.

Una settimana in cui viene rappresentata la massima espressione di devozione e fede degli agrigentini per quello che è considerato, nei fatti, il santo protettore della Città dei templi. Una settimana in cui, culto, storia e leggende si fondono con processioni, funzioni, bancarelle e giochi pirotecnici. Il libro di Eduardo Cicala, musicista dei sempre verdi e grandi Dioscuri, mette insieme tutto questo e lo fa con una ricchezza di fotografie, a colori e in bianco e nero, che spiegano più di mille parole, l'attaccamento degli agrigentini per questo santo.

Ad un occhio poco attento e a un visitatore non del luogo, potrebbe apparire quantomeno curiosa la caparbietà irrinunciabile di un popolo a seguire per chilometri una statua di gesso, sotto il sole di luglio, attraverso vicoli e strette traverse di un centro storico mai recuperato e spesso lasciato a morire su se stesso.

Ma con questo libro, gli autori spiegano cosa lega gli agrigentini a San Calò. “Il popolo – spiega Eduardo Cicala – è il principale protagonista della festa e vuole vivere intensamente una giornata di spensieratezza e gioia, quasi una rivincita sulle preoccupazioni quotidiane”. Il libro, in vendita in tutte le librerie cittadine, nelle edicole e su tutti i principali siti di libri online, è stato editato dalla Edizioni Sikania-Progetti d'arte.