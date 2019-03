In pagamento i contributi per libri di testo e le borse di studio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L’amministrazione comunale informa che a partire da oggi sono in liquidazione i contributi per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo per l’anno scolastico 2016/2017 e il pagamento delle borse di studio per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014.

Gli interessati possono recarsi presso la tesoreria comunale della banca Carige, in piazza Ugo La Malfa 38, per riscuotere gli assegni indicando i seguenti numeri di mandato: mandato numero 2392 relativamente al contributo per la fornitura totale o parziale dei libri di testo; mandati numero 2390 e 2391 per il contributo per il pagamento delle borse di studio.