Libri di testo, in pagamento contributo per l'anno scolastico 2015-2016

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L’ amministrazione comunale informa che è in pagamento il contributo relativo alla fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo per l’anno scolastico 2015/2016. Gli interessati possono recarsi presso la tesoreria Banca Carige nella sede di Via Ugo la Malfa, 38 facendo riferimento al mandato riportante il numero 5326. Si ricorda, altresì, che il genitore richiedente per l’alunno beneficiario deve munirsi di documento di riconoscimento in corso di validità e di copia di codice fiscale per poter riscuotere il suddetto beneficio.

L’elenco degli ammessi è visionabile sul sito web dell’Ente www.comune.agrigento.itcliccando al link “amministrazione trasparente” e seguendo il percorso: – provvedimenti – provvedimenti dirigenziali amministrativi - determina dirigenziale n. 459 del 6/3/2018 pubblicata il 9/3/2018. Per informazioni sugli ammessi al beneficio telefonare al n. 0922/590449-448.