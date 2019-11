Liborio Gambino non si trova, ecco il nuovo appello della famiglia

Liborio Gambino non si trova. Il medico in pensione di Ribera è sparito da due giorni. Lo cercano tutti, familiari ma anche amici e conoscenti, i carabinieri stanno setacciando il territorio. La figlia dell'uomo, Marilena, ha lanciato un nuovo e accorato appello.

"Se qualcuno di voi avesse visto una mercedes blu classe C, targata BT344WW, transitare all'uscita di Ribera verso Sciacca o al bivio per Agrigento, o nelle strade che portano a Cianciana o Calamonaci, o in qualsiasi altra strada del territorio riberese, giorno 31 ottobre, preferibilmente dalle 15.00 in poi è pregato di comunicarlo tempestivamente ai carabinieri. Il conducente guida spesso con un'andatura lenta e irregolare, spesso non mantiene la destra. Se vi é capitato di vedere un'auto transitare con queste caratteristiche contattateci , vi prego. Fate girare messaggio a quanti più contatti potete, aiutateci ogni minuto e prezioso".

E' questo un nuovo appello lanciato dalla famiglia di Liborio Gambino. Chiunque avesse notizie o pensasse d'aver visto l'anziano si metta, immediatamente, in contatto con le forze dell'ordine: con i carabinieri della tenenza di Ribera nello specifico.