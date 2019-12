Si è aperta una voragine sulla strada, chiusa al transito la Sp24

Rimanarrà chiusa al traffico la strada provinciale 24 tra Agrigento e Cattolica Eraclea nel tratto che va dall'incrocio con la provinciale 17B sino al punto di innesto sulla Sp 29.

A comunicarlo è il Libero consorzio di Agrigento: in seguito agli ultimi sopralluoghi, infatti, il settore infrastrutture stradali ha ritenuto di confermare l'ordinanza di chiusura temporanea per il danneggiamento della carreggiata, sulla quale si è aperta una voragine in corrispondenza di un ponticello già fiaccato dalle ultime piogge.

I forti temporali che si erano abbattuti sulla provincia avevano anche causato il riversamento in altri punti del tracciato di grossi quantitativi di fango e detriti. In tal senso gli uffici stanno eseguendo degli accertamenti per individuare le eventuali responsabilità dei proprietari dei terreni che lambiscono la strada nell'esecuzione di lavori agricoli che potrebbero avere provocato ulteriori danni.