Strade provinciali invase dai rifiuti, aggiudicati i lavori di bonifica

Bonifica e raccolta della spazzatura abbandonata sulle strade provinciali, aggiudicato, dall'Ufficio gare del Libero consorzio di Agrigento, l’appalto di due anni che consentirà di proseguire, anche in piena emergenza, le attività di rimozione di ogni tipologia di rifiuti (da quelli solidi urbani a quelli speciali, compresi amianto ed altri classificati come pericolosi).

L’appalto, dell’importo a base d’asta di 330.000 euro per due anni (compresi oneri per la sicurezza pari a 9.900 euro non soggetti a ribasso) e gestito integralmente in modalità telematica, è stato aggiudicato provvisoriamente alla "Mediterranea Servizi" la quale ha offerto il ribasso del 67,21%.

"Dopo il completamento delle verifiche tecniche da parte del personale tecnico e amministrativo del Libero consorzio - dice una nota dell'Ente - si procederà alla stipula del nuovo contratto, che consentirà di proseguire le attività di risanamento ambientale portate avanti negli anni con grande efficienza su tutto il territorio provinciale e sulla rete viaria, nonostante le perduranti difficoltà economiche dell’Ente, che ha incrementato le somme in bilancio per garantire un ulteriore miglioramento del servizio".