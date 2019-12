Libero consorzio, arriva la proroga dal commissario: contratto annuale per 130 precari

Il commissario straordinario del Libero consorzio comunale di Agrigento, Alberto Girolamo Di Pisa, ha approvato con propria determinazione la prosecuzione dei rapporti di lavoro dei dipendenti a tempo determinato e parziale fino al 31 dicembre 2020.

La proroga riguarda 130 contratti di lavoro a tempo determinato ed è subordinata, come fa sapere l'ente con una nota del proprio ufficio stampa, al finanziamento da parte della Regione siciliana della copertura della spesa per il pagamento delle retribuzioni mensili.

Nel provvedimento è stata, anche, richiamata la volontà del Libero consorzio di procedere alla stabilizzazione del personale precario che, tuttavia, "si scontra, a legislazione vigente, con i rigidi vincoli in materia di spesa per il personale e con la normativa in materia di liberi consorzi".