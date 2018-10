Piano anticorruzione all'ex Provincia, ultimi giorni per presentare le osservazioni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Entro il 30 ottobre, Associazioni e cittadini, sino alle ore 13:00, potranno far pervenire le proposte e le osservazioni per una possibile rimodulazione dei contenuti del piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza, denominato P.T.P.C.T. , del Libero Consorzio Comunale di Agrigento per il triennio 2019/2021.

I soggetti interessati possono esaminare tutta la documentazione e scaricare il modulo di presentazione delle osservazioni nel sito dell'Ente www.provincia.agrigento.it, nella sezione "Primo Piano", della home page.

Le eventuali osservazioni o proposte di modifica dei cittadini o delle Associazioni al Piano potranno essere consegnate direttamente alla Segreteria del Libero Consorzio comunale di Agrigento o inviate agli indirizzi di posta elettronica: m.hamel@provincia.agrigento.it e i.iannuzzo@provincia.agrigento.it oppure utilizzando la posta certificata del Libero Consorzio Comunale di Agrigento: protocollo@pec.provincia.agrigento.it .

Le potenziali modifiche, inviate da cittadini o Enti interessati, dovranno essere valutate entro il 31 gennaio del 2019, prima dell’adozione del piano.

Il Piano di prevenzione della corruzione e della Trasparenza serve ad individuare le misure finalizzate a prevenire la corruzione nell’ambito dell’attività amministrativa del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, a tutela ed a salvaguardia della correttezza e della legalità dell’azione amministrativa.