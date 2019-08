Offerte di lavoro visionabili negli uffici Urp del Libero Consorzio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Nuove offerte di lavoro in enti pubblici ed aziende private, distribuite su tutto il territorio nazionale, sono nuovamente consultabili negli Uffici Relazioni con il Pubblico del Libero Consorzio di Agrigento. Si tratta di offerte che riguardano sia il settore pubblico che privato, impieghi a tempo determinato o a part-time riguardanti diversi livelli professionali e titoli di studio in aziende di diverse regioni d’Italia. Il numero piu alto di offerte di lavoro, riguarda il maxi concorso alla Regione con 1300 assunzioni per impiegati di vari livelli grazie al turnover deciso dal ministero della Pubblica amministrazione. Altre offerte di lavoro arrivano dal Comune di Prato che ha indetto un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di 21 istruttori amministrativi con laurea non richiesta, e dall'Università degli studi di Milano che ha pubblicato sei avvisi pubblici per la selezione di 7 unità di personale da assumere a tempo indeterminato per diversi dipartimenti dell'Ateneo. Anche in questo caso non è richiesta la laurea. Infine, l'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, ha indetto un concorso per 71 assistenti amministrativi Categoria C a tempo indeterminato.

Queste e altre offerte di lavoro saranno consultabili all'Urp di piazza Vittorio Emanuele ad Agrigento e negli uffici periferici di Canicattì, Bivona, Sciacca, Cammarata, Licata e Ribera. Telefonicamente, si possono contattare i numeri verdi 800-315555 oppure 800-236837.