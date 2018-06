Libero consorzio, Caterina Moricca nuovo segretario generale

Il commissario straordinario del Libero Consorzio Girolamo Alberto Di Pisa ha nominato l’avvocato Caterina Maria Moricca nuovo segretario e direttore generale dell'ente.

Moricca, laureata in Giurisprudenza nel 1989 all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza”, avvocato, ha vinto il concorso di segretario comunale nel 1993 e proviene dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. Ha svolto nella sua carriera le funzioni di segretario e direttore generale nei comuni di Sutera, Butera, Riesi, Serradifalco e Delia.

E’ stata, in seguito, segretario generale nel Comune di Favara e poi in quello di Licata. Successivamente ha avuto l’incarico nel Comune di Ravanusa e poi ancora in quello di Licata.

Moricca prende il posto di Giuseppe Vella, nominato segretario generale di Palermo.