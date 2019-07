Libero consorzio: "Migliora la situazione della viabilità nella zona della montagna"

"E' nettamente migliorata la situazione delle strade provinciali del comparto di Cammarata, che per diversi anni e per mancanza di risorse finanziarie hanno dovuto farei conti con una insufficiente manutenzione". Inizia così una nota firmata dal Libero consorzio di Agrigento con la quale si evidenzia come in seguito ai progetti finanziati e ai lavori successivamente appaltati dall'Ente è stata completata la manutenzione straordinaria della SP 24-A Cammarata-Stazione Ferroviaria (Ponte Giuri), chiusa al transito da qualche anno in seguito ad una frana e alle cattive condizioni generali del tracciato, e adesso in attesa del collaudo e sono stati completati anche gli interventi sulla Sp 25 Soria-Mussomeli e sulla Sp 58 Bivio Casteltermini-Stazione Cammarata, dove sono stati eseguiti lavori di rifacimento totale della sede stradale in diversi punti.

Sono invece ancora in corso i lavori sulla Sp 26 in direzione Valledolmo e sulla Sp n. 24-B Cammarata-S.Stefano Quisquina, con la progressiva eliminazione delle condizioni di pericolo da parte dell'impresa appaltatrice. "Grazie a questi interventi progettati e diretti dallo staff del comparto centro-nord del Settore Infrastrutture Stradali - continua il Libero Consorzio - , miglioreranno nettamente i collegamenti tra i paesi dell'area montana e le arterie stradali principali, e sopratutto le condizioni di sicurezza per gli automobilisti che quotidianamente, e numerosi, percorrono queste strade".