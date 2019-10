Sp79 Sciacca-Menfi, via ai lavori di messa in sicurezza

Manutenzione e miglioramenti alla Sp79 Sciacca-Menfi, via ai lavori.

Il Libero consorzio ha nei giorni scorsi aggiudicato infatti l'appalto per ottenere l'eliminazione dei pericoli alla circolazione di questo importante asse viario. I lavori, per un totale di 415.061 euro dovrebbero durare un anno e dovrebbero portare all'adeguamento e il ripristino delle barriere di protezione, la messa in sicurezza delle scarpate con gabbionate metalliche, palificazioni, rifacimento totale e bitumazione dei tratti danneggiati, adeguamento della segnaletica.

Per la stessa Sp 79, ed altre strade secondarie dello stesso comprensorio, è stato finanziato un altro progetto elaborato dai tecnici del Settore Infrastrutture stradali (1.627.017,28 euro) che non è stato però ancora aggiudicato.