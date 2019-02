Condannati in "messa in prova" lavoreranno al Giardino botanico: firmata convenzione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha stipulato una convenzione con l’Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE), per lo svolgimento di attività di volontariato denominate “Messa alla prova” (MAP) da svolgersi al Giardino Botanico dell’Ente.

Con la sospensione di un procedimento penale, infatti, l’imputato viene affidato all'ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) per lo svolgimento di un programma di trattamento che preveda come attività obbligatorie: l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, consistente in una prestazione gratuita in favore della collettività; l’attuazione di condotte riparative, volte ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato; il risarcimento del danno cagionato e, ove possibile, l’attività di mediazione con la vittima del reato.

Il programma può prevedere l’osservanza di una serie di obblighi relativi alla dimora, alla libertà di movimento e al divieto di frequentare determinati locali, oltre a quelli essenziali al reinserimento dell’imputato e relativi ai rapporti con l’ufficio di esecuzione penale esterna e con eventuali strutture sanitarie specialistiche.

Dal punto di vista sostanziale, in particolare, va detto che possono accedere alla misura gli imputati per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’art. 550 del c.p.p.

Per accedere alla misura, è indispensabile che l’imputato richieda all’ufficio di esecuzione penale esterna competente, il rilascio di un programma di trattamento da allegare alla domanda di sospensione del processo e ammissione alla prova.

In questo modo, quindi, l’ex Provincia Regionale di Agrigento si rende disponibile a inserire condannati/imputati per espletare attività a beneficio della collettività partecipando, così, al reinserimento per costruttiva partecipazione sociale degli stessi.