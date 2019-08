Eliminazione delle frane lungo la Mussomeli - San Giovanni Gemini, via alla gara d'appalto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento interverrà sulla SP NC 25 che collega i comuni di San Giovanni Gemini e Mussomeli alla SS 189. E' stato pubblicato infatti sul sito istituzionale dell'Ente il bando di gara relativo ai lavori urgenti per l'eliminazione delle frane sul tracciato di questa via di collegamento dal km 0+000 al km 3+450 per un importo complessivo di 1.740.000,00 euro, finanziati con fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (DM n. 49 del 16/02/2018) “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane”.

Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma del Libero Consorzio entro le ore 12.00 del 3 ottobre prossimo, mentre l'apertura delle offerte avverrà alle ore 9.00 del 7 ottobre. Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 500 giorni consecutivi e continui, a decorrere dal giorno del verbale di consegna dei lavori, progettati dallo staff tecnico del Settore Infrastrutture Stradali. Il bando di gara è consultabile sul sito www.provincia.agrigento.it, sezione gare e appalti.