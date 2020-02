Assistenza agli studenti con gravi disabilità, il Libero Consorzio richiede ulteriori fondi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Una richiesta ufficiale per aumentare le somme destinate a garantire i servizi assistenziali relativi agli studenti con gravi disabilità è stata inviata dal Settore “Solidarietà Sociale, Politiche della Famiglia, Pari Opportunità, Attività Culturali e Sportive” del Libero Consorzio all’Assessorato Regionale alla Famiglia. Nonostante al Libero Consorzio Comunale di Agrigento sia stata assegnata la

somma di € 1.647.602,26 che sarà utilizzata per proseguire i servizi assistenziali relativi agli studenti con gravi disabilità fisiche per l’anno scolastico in corso, questa somma è da ritenersi insufficiente ad erogare i servizi fino alla fine dell’anno scolastico in base al

numero degli studenti affetti da grave disabilità.

Già nei mesi scorsi il Settore competente aveva inviato diverse note all’Assessorato Regionale alla Famiglia, nelle quali è stato esplicitato, richiesto, stimato e dimostrato il necessario fabbisogno per questo anno scolastico per l’intera popolazione

degli studenti a cui assicurare il regolare svolgimento delle attività scolastiche. All'inadeguatezza delle risorse disponibili si aggiunge anche la precarietà finanziaria dell’Ente, che non consente alcun intervento con risorse proprie del bilancio e la riserva di legge che assegna la competenza del servizio i capo alla Regione e una funzione delegata nel territorio per i Liberi Consorzi.

La richiesta di ulteriori finanziamenti è volta, pertanto, a scongiurare l'interruzione dei servizi essenziali in questione, ancor prima della conclusione dell'anno scolastico in corso.