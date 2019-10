Spending review al Libero consorzio: nel 2018 nessuna spesa di rappresentanza

Libero consorzio, nel 2018 le uscite per "spese di rappresentanza" sono state pari a zero. A raccontarlo è l'edizione odierna del quotidiano La Sicilia.

Stando agli atti oggi pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, infatti, risulta che per l'anno trascorso non siano state utilizzate risorse per qualunque attività che possa ricondursi a quella istituzionale-politica. Niente rimborsi, niente acquisto di targhe, mazzi di fiori o altro sono stati disposti dal commissario Alberto Di Pisa.

Si tratta, in realtà, di una normale "evoluzione", dato che nel tempo - segnatamente negli anni della gestione commissariale - questa voce di bilancio si è via via assottigliata in modo sempre più significativo, al punto di azzerarsi.