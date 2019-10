Liceo Linguistico e Scientifico scienze applicate i nuovi corsi del "Martin Luther King"

Nuovi corsi di studio per le scuole secondarie agrigentine. In particolare, il commissario del Libero consorzio ha autorizzato, per l'anno 2020/2021, due corsi per l'istituto di istruzione secondaria "M. L. King" di Favara. Si tratta degli indirizzi Liceo Linguistico e Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate.

"La richiesta - dicono dall'Ente - scaturisce da una minuziosa analisi sull'opportunità di aumentare l'offerta formativa dell’Istituto prendendo in considerazione le richieste degli studenti e delle famiglie relative alla creazione di nuovi indirizzi di studio. Per i nuovi corsi sono state individuate dal dirigente scolastico del M. L. King di Favara, Salvatore Pirrera le aule sia per le attività normali che per le attività speciali/laboratori, ritenendo le stesse idonee per i nuovi indirizzi con riferimento ad un periodo di almeno cinque anni".

Il "via libera" effettivo si avrà comunque con gli appositi decreti regionali