I Comuni non pagano i servizi, il Libero consorzio "batte cassa"

Il Libero consorzio comunale mette a disposizione dei comuni la "stazione appaltante", ma questi non pagano. Così l'ente di area vasta batte "cassa".

Si tratta, in dettaglio, di otto Comuni della provincia che devono, ancora, rimborsare all’ex Provincia complessivamente 58 mila euro per oneri derivanti da spese di pubblicazione e varie. Infine, è doveroso ricordare, che il Libero consorzio di Agrigento è stato tra i primi in Sicilia a dotarsi di una piattaforma informatica per l’espletamento delle gare telematiche.

Tali compiti, oltre ad offrire ai Comuni competenza, esperienza, e garanzia nello svolgimento delle gare, ha prodotto al Libero Consorzio Comunale di Agrigento maggiori entrate per complessivi 190 mila euro.