Regione: in arrivo quasi dieci milioni di euro per il Libero consorzio

Manutenzione delle strade provinciali e non solo, in arrivo quasi dieci milioni di euro per il Libero consorzio di Agrigento. E' stato infatti pubblicato nel sito della Regione il decreto dell'Assessorato per le Autonomie locali e la funzione Pubblica con il quale è stato approvato il riparto delle risorse stanziate nel bilancio regionale per l'anno 2020 destinato alle ex Province.

Al nostro territorio spetteranno appunto 9.720.549,62 euro, frutto del riparto stabilito dalla Regione in base ad una serie di parametri fissati ai sensi del comma l dell'articolo 2 della L. r. n. 8/2017 e sue modifiche e integrazioni.

