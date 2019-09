Offerte per la manutenzione straordinaria della Sciacca-Menfi, c'è tempo fino al 5 settembre

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

C’è tempo fino alle ore 12:00 del giorno 5 settembre 2019 per presentare le offerte per partecipare al bando di gara per i lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo per il ripristino della regolare transitabilità sulla S.P. n. 79/A "Sciacca - Menfi". I lavori interessano il tratto stradale colpito da eventi atmosferici avversi negli anni scorsi.

Il settore Infrastrutture Stradali ha riscontrato la carenza di opere di protezione e di manufatti necessari per mantenere l'integrità delle scarpate, condizione che rappresenta situazioni di pericolo per il transito veicolare. La progettazione prevede anche la realizzazione di una paratia di pali al Km. 0+650 con trave di irrigidimento terminale. E’ prevista la realizzazione di “gabbionate metalliche” per ricostituzione scarpate, il rifacimento di tratti di cassonetto stradale completamente dissestato, il ripristino in sagoma delle sedi stradali deformate con bitume. I lavori comprendono anche il rifacimento del manto di usura stradale e la realizzazione di nuove barriere di protezione.

L'importo complessivo dell’appalto è di 593.669,35 euro, di cui € 12.384,16 per gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso. La procedura è gestita integralmente in modalità telematica e pertanto verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso il Portale Appalti.

L'apertura delle offerte avverrà nella prima seduta pubblica il giorno 09/09/2019 alle ore 9:00 nella sala Gare della Provincia Regionale di Agrigento in Via Acrone n. 27.

I lavori sono stati finanziati con i fondi dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana concernente l’Accordo di Programma Quadro ( APQ).

La ditta aggiudicataria avrà 365 giorni di tempo per concludere i lavori a partire dalla data di consegna dei lavori. La documentazione completa del bando di gara è visionabile nel portale gare e nella home page del sito della Provincia www.provincia.agrigento.it o nella sede dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) della Provincia Regionale di Agrigento di Piazza Aldo Moro n. 1 ad Agrigento.