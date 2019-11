Lettere denigratorie all'assessore Battaglia, la solidarietà dell'ordine degli ingegneri

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Agrigento Calogero Zicari e il Consiglio tutto esprimono solidarietà incondizionata e la propria assoluta condanna per il grave gesto perpetrato ai danni dell'ingegnere Gabriella Battaglia, stimata professionista, componente del Consiglio di Disciplina dell'Ordine e assessore comunale di Agrigento. "Si tratta di un atto odioso ed esecrabile che però - dicono - sappiamo non intaccherà la sua serenità e la sua voglia di spendersi per la collettività agrigentina e per la categoria".