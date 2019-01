Emergenza viabilità, don Mario Sorce: "Toninelli? Tratti il Sud come il Nord, con la stessa importanza"

I lavori di manutenzione sulla Statale Agrigento – Palermo, la maxi riunione dei sindaci, ed futuro del raddoppio della Statale 640. Il fardello di queste opere incompiute si sposa a Roma. A volere intervenire, è don Mario Sorce. Il direttore dell’ufficio pastorale sociale e del lavoro, è intervenuto lanciando anche un appello.

Ecco la lettera aperta

"L’appello, anzi il grido, dei sindaci del nostro territorio (tra questi diversi della nostra provincia), sullo stato dei lavori e il futuro proseguimento per il completamento della ss 640 e la ss 189 e le dichiarazioni del presidente Musumeci sulla necessità di un intervento di Roma per alleviare la grave crisi della viabilità in genere e soprattutto delle tratte provinciali, ci interpellano come cittadini prima e come cristiani poi a non rimanere inermi e a movimentarci perché il ministro Toninelli, che è un ministro della Repubblica e Stato Italiano, tratti le realtà siciliane con la stessa importanza dedicata ad altre realtà italiane soprattutto del nord. Da più parti, non solo da alcuni sindaci, ma anche da diverse forze sociali (tra questi i sindacati soprattutto) si chiede di poter ricevere delle risposte concrete perché il completamento dei due cantieri (la ss189 e la ss640) è di fondamentale importanza per il Territorio, per il suo sviluppo e per l’economia di una terra già martoriata e in grave difficoltà, ma che oggi, per lo stallo nel proseguo dei lavori, potrebbe diventare anche un grave ostacolo al reggere delle potenzialità nostrane come il turismo, l’artigianato, commercio e industria. Non si chiede al ministro Toninelli di venire ad aumentare le inaugurazione dei singoli tratti, ma di curare il completamento di tali opere che questa terra merita e di cui ha urgente bisogno. Per questo l’ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro di Agrigento, assieme all’Arcivescovo, si associa alla richiesta dei diversi Sindaci e delle Forze sociali, di un rilancio del Territorio, di fare sinergia perché questa terra torni a ben sperare per il suo sviluppo e soprattutto per i suoi giovani".