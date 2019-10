"Ecosistema urbano", Agrigento lascia la coda della classifica

Balzo di cinquanta posizioni per Agrigento nell'annuale classifica "Ecosistema urbano" realizzata da Legambiente per valutare quanto i capoluoghi di provincia in Italia siano "green". La città dei templi, infatti, se nel 2018 era ancorata alla 103esima posizione, quest'anno ha fatto registrare il 59esimo posto, grazie ad un miglioramento complessivo dei parametri inseriti dall'associazione ambientalista per misurare indirettamente il benessere dei cittadini.

Un miglioramento della posizione in classifica che probabilmente dipende più che altro da una maggiore solerzia da parte degli uffici a rispondere alle domande di Legambiente (dato che negli anni, storicamente, questo non avveniva) considerato che alcune criticità sono ancora tutte insolute.

Agrigento, ad esempio, è tra le città in cui si perde oltre il 35% di acqua nel sottosuolo (in realtà è certamente oltre il 60%, anche se il dato comunicato è del 50%), e ha (ma l'anno di riferimento è il 2018) un risultato "insoddisfacente in termini di raccolta differenziata, che pure si fermava all'epoca ad oltre il 60%. Bassi i dati rispetto alle isole pedonali

Positivi i dati in termini di alberi-abitante (ben 107 ogni 100 abitanti, anche se quello fruibile risulta il 91% circa), il livello di consumo idrico per residente (solo 108,9 litri al giorno), e, assurdo a dirsi per l'ennesimo anno, la percentuale di acque depurate, che è del 91% nonostante su tre depuratori cittadini due abbiano rilevanti criticità.