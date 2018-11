Le piogge hanno creato solchi e smottamenti, il Parco corre ai ripari

Le piogge hanno reso i percorsi pedonali attorno ai templi di Giunone e della Concordia non agevolmente percorribili. Troppi solchi e smottamenti di terreno che potrebbero anche determinare incidenti. A prenderne consapevolezza, e a correre urgentemente ai ripari, è stato il Parco archeologico che ha già approvato - con firma del direttore Giuseppe Parello - il sistema di gara per dare il via ai lavori. La somma complessivamente impegnata è di 132.800 mila euro.

"Bisogna procedere - scrivono dal Parco archeologico 'Valle dei Templi' - al ripristino dei luoghi con la realizzazione di nuovi percorsi di visita per i templi di Giunone e della Concordia". L'importo a base d'asta per i lavori sarà di poco più di 107 mila euro.

Illuminazione dei vialetti

Altro appalto e altro impegno di spesa - per 100 mila euro complessive - per illuminare i vialetti e i marciapiedi degli ingressi di Giunone e dell'ex scuola rurale. Anche in questo caso, lavori per migliorare l'accessibilità alla Valle dei Templi. L'importo a base d'asta, per questo genere di interventi, sarà di 80.580 euro.

Manutenzione paesaggistico-ambientale

Per procedere alla manutenzione e restauro di natura paesaggistico-ambientale, per la formazione di viali parafuoco, nonché per la potatura, zappatura e recinzione delle aree demaniali del Parco, il direttore Giuseppe Parello ha approvato il sistema di gara e l'impegno di spesa di 150 mila euro per dare il via anche a questi lavori.