"Le figlie di Eva" in tour per la città, dalla Valle dei Templi all'estetica: ecco le tappe

Al teatro Pirandello hanno raccolto applausi e consensi, per uno spettacolo che è stato apprezzato da tutti. Loro sono le “Figlie di Eva”, ovvero: Maria Grazia Cucinotta, Vittoria Belvedere e Michela Andreozzi.

Le tre attrici, che sono andate in scena al teatro Pirandello, si sono concesse dei giorni di relax a spasso per Agrigento. Tappa alla Valle dei Templi per le tre rinomate attrici, non solo ma anche tra i sapori e la bellezza del Giardino della Kolymbethra.

Le tre attrici, oltre alla cultura ed al buon cibo, hanno scelto una rinomata parrucchieria del Villaggio Mosè. Maria Grazie Cucinotta e Michela Andreozzi sono state le clienti speciali di un salone di bellezza agrigentino.

Le tre bellezze sono state, dunque, "avvistate" in città. Grandi e piccoli hanno voluto dare il benvenuto con un selfie, prontamente pubblicato sui social.