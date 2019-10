Crollo del viale della Vittoria, via alla messa in sicurezza dell'edificio danneggiato

Sarà un gruppo di rocciatori della ditta "Altaquota" di Marsala che si occuperà della messa in sicurezza del palazzo Liberty del viale della Vittoria. A riportarlo è l'edizione odierna del quotidiano La Sicilia.

Le operazioni, secondo il giornale catanese, partiranno entro un paio di giorni nella zona oggi interdetta per installare il cantiere e avviare le operazioni che dovrebbero portare, si spera entro breve termine, alla messa in sicurezza del bene. Il "via libera" è arrivato ieri pomeriggio nel corso di un vertice al quale era presente il consulente tecnico della Procura, l'architetto Pietro Tabuso. gli interventi saranno realizzati dall'alto con l'utilizzo di una grossa gru. Saranno prima disgaggiate le parti pericolanti e poi lo smontaggio del tetto e il posizionamento di un telone che coprirà tutto l'edificio.