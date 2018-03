Viadotto Akragas, l'Anas pronta a nuovi sopralluoghi: lavori al via entro l'anno

Tornano ad accendersi i riflettori sul viadotto Akragas I. L'Anas ha ottenuto l'autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni culturali per condurre nuove verifiche su fondazioni e piloni del viadotto, accedenteo all'area della necropoli "Pezzino".

"Un'attività di monitoraggio ritenuta necessaria - si legge sul quotidiano La Sicilia - per avere un quadro più chiaro sullo stato dell'infrastruttura che è stata oggetto di alcuni interventi nel secondo tratto e che, soprattutto, dovrà essere interessata da un'attività di manutenzione straordinaria che è oggi in attesa di aggiudicazione".

La gara è stata bandita nel luglio 2017 e prevede circa 30 milioni per la manuntenzione delle statali 115 e 115 quater, compreso il viadotto Akragas. La durata dei lavori prevista è pari a 36 mesi. Dunque, le previsioni sono quelle di aggiudicare l'appalto entro il 2018 per poi attendere altri tre anni per la conclusione dei lavori.