Lavori sulla statale Agrigento-Palermo, l'Anas ridurrà i semafori

"L’Anas e la ditta hanno raggiunto l’accordo per coprire le spese sulla variante e così è stato scongiurato il blocco del cantiere". A dirlo, secondo quanto riporta oggi il Giornale di Sicilia, è l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone che annuncia verifiche sull'avanzamento dei lavori il cui completamento è fissato per il giugno del 2019. I lavori sulla statale Palermo-Agrigento andranno avanti, dunque, senza altri intoppi.

L’Anas si è impegnata a ridurre al minimo i semafori che regolano in senso unico alternato la circolazione all'altezza dei cantieri. Falcone insieme al presidente della Regione Nello Musumeci ha promesso tolleranza zero se non sarà rispettato il cronoprogramma di un’opera che doveva già essere terminata da tempo.