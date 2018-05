Lavori sulla linea ferrata, chiuso il passaggio a livello di Fondacazzo

Lavori sulla rete ferrata, chiuso nelle ore notture e per tre giorni un tratto del percorso Quadrivio Spinasanta - Villaseta.

A deciderlo è stato il Libero consorzio di Agrigento, il quale ha appunto imposto il divieto di transito lungo la Sp1, in località Fondacazzo, dalle 22 alle 6 del giorno successivo nelle date del 5, 6 e 7 giugno. "La chiusura - si legge in una nota - si rende necessaria in seguito all'esecuzione di lavori urgenti e indifferibili da parte della RFI alla sede ferroviaria in prossimità del passaggio a livello km 136+144, tratta Agrigento Bassa-Tempio di Vulcano". Tratta che, come noto, negli ultimi anni ha ripreso "vita" grazie ai treni storici e all'investimento offerto da Fondazione Ferrovie dello Stato e associazioni locali come "Ferrovie Kaos".

Gli interventi saranno realizzati di notte per evitare disagi, anche perché, con la chiusura del viadotto Akragas questa è divenuta una delle poche arterie capaci di collegare Villaseta, Monserrato e tutta l'area rivierasca con il Quadrivio Spinasanta, Fontanelle e San Michele. Durante l'esecuzione dei lavori i mezzi pesanti dovranno obbligatoriamente seguire il seguente percorso alternativo: dalla SS 115, direzione Trapani-Gela, passare per la rotatoria Giunone e proseguire sulla SS 640, anche per raggiungere Agrigento città e il territorio provinciale. Tutti gli altri autoveicoli dovranno utilizzare le Strade Provinciali presenti sul territorio.