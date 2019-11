Quasi quattro milioni di euro per recuperare le strade nella zona della montagna: ecco quali

Strade provinciali, si interviene per la manutenzione anche nelle strade del comparto centro-nord. Il Libero consorzio ha infatti provveduto ad aggiudicare un appalto per i “lavori di messa in sicurezza e miglioramento della rete viaria secondaria per una maggiore accessibilità alle aree interne sulla dorsale San Biagio Platani, Casteltermini, stazione di Acquaviva, statale 189”. Le opere hanno un valore a base d'asta di quasi 4 milioni di euro. I lavori sono stati aggiudicati dall'Urega alla società Ingegneria costruzioni colombrita Srl.

Il progetto, che è stato elaborato dai tecnici del settore infrastrutture stradali del Libero consorzio e finanziato con i fondi del Patto per il Sud ha individuato diverse strade che necessitano di interventi urgenti di manutenzione straordinaria. Le principali sono le SP 20-A Stazione Acquaviva-Casteltermini, Sp 20-B Casteltermini-San Biagio Platani, Sp 21 Casteltermini–Passofonduto, SP 22 Stazione Campofranco-Casteltermini, Sp 23 Bivio Casteltermini–S.S. 189 Ag-Pa, Sp 66 Circonvallazione di San Biagio Platani, SPC 28 Voltano-Molinazzo-Zotta d’argento, Spc 29 Viviano-Campisia-Buonanotte, Spc 30 S.Angelo - S.Giovanni - Viviano. I lavori avranno una durata di quasi 2 anni.