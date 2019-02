Manutenzione della Racalmuto-Milena, il 13 marzo consegna dei lavori

l prossimo 13 marzo saranno consegnati i lavori, dell'importo complessivo di 652mila euro per la riqualificazione e la messa in sicurezza della strada Racalmuto-Milena.

La strada Racalmuto-Milena-Bompensiere, che conduce alla miniera dell'Italkali rientrava tra le opere inserite nel "Patto per il Sud" in seguito alla rimodulazione operata con la Deliberazione n. 302 del 26/07/2017 della Giunta Regionale Siciliana.

"È stato premiato un importante lavoro di sinergia dei territori - dichiara il sindaco Emilio Messana. Queste infrastrutture viarie erano abbandonate da decenni e nessuno prima di noi si era preoccupato di dotarle di una progettazione, indispensabile per poter accedere a qualsiasi forma di finanziamento. Non avendo mezzi, risorse e competenze per poterla fare da soli, abbiamo attivato una virtuosa collaborazione tra enti, che ha portato a questo primo importante risultato".

La progettazione e la direzione dei lavori sono in capo alla Protezione Civile di Agrigento.