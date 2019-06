Lavori sulla statale 640 a sulla Agrigento-Palermo di nuovo a rischio stop

Sebbene i cantieri non si potessero dire esattamente avviati a pieno ritmo, si preannuncia una nuova serrata per i cantieri sulla Agrigento - Palermo e sulla statale 640 Agrigento-Catania.

Motivo della protesta, già annunciata dal comitato dei creditori della Cmc (la società che per conto di Anas sta effettuando i lavori) è l'eliminazione dal cosiddetto decreto "Sblocca cantieri" dell’emendamento con cui si istituiva il fondo salva-imprese col quale le aziende avrebbero ricevuto un’anticipazione sui crediti pari al 70%.

"A meno di ripensamenti odierni dell’esecutivo prima del voto finale al Senato - dice il comitato - siamo costretti ad avviare le procedure per comunicare alle Prefetture, all’Anas e ai sindacati l’immediato blocco di ogni attività nei cantieri lungo la Agrigento- Caltanissetta e la Palermo-Agrigento. Rivolgiamo anche un appello al Presidente della Repubblica, Sergio

Mattarella, - spiega il Comitato – perché ci aiuti a fare comprendere alla politica tutta che questo non è un problema della sola Sicilia, l’ultima provincia dell’impero della quale non importa nulla a nessuno, ma è un dramma che ha messo sul lastrico l’intero Paese, con migliaia di imprese che da anni non ricevono pagamenti per almeno un miliardo di euro”.

Il Comitato precisa inoltre che "la visita ai cantieri fatta dal premier Giuseppe Conte, accompagnato dal ministro Danilo Toninelli, è stata vanificata dai comportamenti successivi di chi avrebbe dovuto tradurre gli impegni politici in fatti concreti. Prima si è attaccato e bloccato il governo regionale che voleva pagarci subito, poi si sono assunti impegni solenni, convocate riunioni al tavolo tecnico, decisi continui rinvii motivati con la conversione in legge dello

Sblocca Cantieri. Risultato? Passate le elezioni, zero su tutta la linea e imprese che, per assecondare la richiesta di prosecuzione dei lavori, si sono ulteriormente indebitate”.