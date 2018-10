Lavori sulla statale Agrigento-Palermo, scatta l'ispezione della Regione

Ispezionato il cantiere dei lavori sulla statale 121, la Palermo-Agrigento. A farlo, stamani, è stato il presidente della IV commissione, Territorio Ambiente e Mobilità, Giusi Savarino, insieme all'assessore regionale Marco Falcone ed alla dirigenza di Anas.

"Passiamo dalle parole ai fatti! - ha dichiarato Savarino - Come promesso col presidente Musumeci saremo noi ad inaugurare questa strada, non permetteremo che sulla Palermo-Agrigento ci siano ulteriori ritardi. I siciliani hanno avuto fin troppa pazienza in questi anni. Bisogna che la Regione stia col fiato sul collo della società che esegue i lavori, controlli e pretenda rispetto degli impegni presi a partire dal numero degli operai in cantiere. Gli imprenditori di questo territorio sono al collasso, ci sono in ballo centinaia di posti di lavoro. Piuttosto che occuparsi di ammortizzatori sociali e di assistenzialismo, la politica si preoccupi di creare e tutelare posti di lavoro veri. Ho intenzione di monitorare personalmente e costantemente l'andamento dei lavori ed il rispetto dei vincoli contrattuali, affinché - ha concluso il presidente della IV commissione - quest'opera strategica e fondamentale per la provincia di Agrigento, non resti una incompiuta"