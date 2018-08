Lavori a scuola dopo il crollo dei calcinacci, apertura a rischio

Apertura a rischio per l'inizio dell'anno scolastico all'istituto "Manzoni" di Favara, dove sono in corso lavori per la messa in sicurezza dei soffitti, da cui lo scorso luglio sono caduti calcinacci.

Per la mancanza di risorse economiche - si legge sul Giornale di Sicilia - gli interventi sono stati rinviati e gli alunni, per l'anno scolastico 2017-2018, sono stati trasferiti nei locali messi a disposizione dalle suore del Boccone del Povero.

Ma il tempo stringe e i lavori non sono ancora terminati. "L'impresa che si è aggiudicata l'appalto - dice il capo dell'Utc, Alberto Avenia - sta lavorando alacremente nella speranza di realizzare l'intervento nei tempi previsti. Purtroppo, si sono trovati più solai ammalorati di quelli preventivati per cui l'operazione di messa in sicurezza degli stessi sta comportando un differimento dei tempi di esecuzione".