Lavori alla rete idrica a San Michele, chiude via Conte Luna

Per lavori urgenti nel quartiere di San Michele, programmati da Girgenti Acque, gestore del servizio idrico integrato, verrà disposta la prossima settimana la momentanea chiusura della via Conte Luna. È quanto comunica la sezione Viabilità della polizia municipale di Sciacca.

L’intervento – è stato comunicato dalla società - andrà a migliorare la rete idrica della zona interessata, con la sostituzione di un tratto della vecchia conduttura in prossimità dell’incrocio tra via Conte Luna e via Castello.

La polizia municipale, per consentire all’impresa di effettuare l’intervento e operare in sicurezza, disporrà per lunedì 15 gennaio la chiusura della via Conte Luna, deviando la circolazione veicolare nelle strade attigue (via Porta San Calogero, via Mazzini). L’intervento alla rete idrica dovrebbe avere una durata di due-tre giorni.