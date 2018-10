Drenaggio dell'acqua, strada provinciale Sciacca-Caltabellotta chiusa per 11 giorni

Da martedì 16 a venerdì 26 ottobre, per 11 giorni, sarà chiusa al transito la strada provinciale Sciacca-Caltabellotta. Saranno collocate, nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza della strada che vanno avanti già dalla scorsa estate, grosse tubazioni per il drenaggio dell’acqua. Il traffico verrà deviato, in entrambe le direzioni di marcia, sulla statale 115 e sulla strada provinciale 36. C’è un’ordinanza del Libero Consorzio Comuni di Agrigento.

"È un provvedimento che si è reso necessario - ha detto, al Giornale di Sicilia, il sindaco di Caltabellotta, Paolo Segreto – perché in questa fase dei lavori non poteva essere consentito il passaggio delle auto. Sono molto soddisfatto di come procedono i lavori – continua – che vanno avanti in maniera molto spedita e sono certo che saranno completati già nella prossima primavera, probabilmente in anticipo rispetto al previsto". Si tratta di un’opera con gara indetta dalla Protezione Civile, da quasi 2 milioni di euro a base d’asta. Opera che viene considerata dal Comune di Caltabellotta strategica nell’ambito del progetto di paese-albergo.