Oltre sette milioni e mezzo di euro per i piccoli comuni: ecco quali

Oltre sette milioni e mezzo di euro per i piccoli comuni sono stati messi a disposizione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le risorse, di cui saranno potenzialmente beneficiari tutti i centri sotto i 3.500 abitanti, quindi San Biagio Platani, Camastra, Villafranca Sicula, Montevago, Burgio, Montallegro, Santa Elisabetta, Caltabellotta e Sant'Angelo Muxaro.

Il programma è destinato a finanziare lavori di immediata cantierabilità per la manutenzione straordinaria di strade, per illuminazione pubblica, per strutture pubbliche comunali nonché per l’abbattimento delle barriere architettoniche in edifici pubblici eccetera.

"I Comuni si affrettino a partecipare - dice il senatore del Movimento 5 Stelle Rino Marinello -. Ricordiamo che il bando scade il 12 dicembre. Saranno finanziati tanti progetti, per ridare forza a questi luoghi preziosi, che custodiscono le nostre bellezze e la nostra storia. La legge sui piccoli comuni che abbiamo approvato comincia a dare i suoi frutti”.