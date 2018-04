Lavori all'illuminazione pubblica, disagi in vista in via Garibaldi

Disagi in vista per la circolazione stradale di via Garibaldi. Disagi che serviranno per consentire gli interventi sugli impianti della pubblica illuminazione. Da mercoledì a venerdì, dalle ore 15 e fino cessate esigenze, - scrive il comando della polizia municipale di Agrigento - il tratto di strada compreso tra il trivio Anface e l'intersezione con via Pietro Nenni sarà chiuso. Circolazione stradale off-limits e divieto di sosta, per tutti i veicoli, con rimozione su entrambi i lati.

A fare la richiesta al Comune è stata la "Citygreenlight spa" che si occuperà degli interventi sugli impianti di pubblica illuminazione. La decisione, da parte della polizia municipale, è stata presa perché i lavori occuperanno tutta la carreggiata e non lasceranno spazio sufficiente al transito. I vigili urbani hanno previsto però che la ditta esecutrice dei lavori dovrà garantire, sempre e comunque, l'accesso alle private proprietà ed agli esercizi pubblici che sorgono lungo il tratto interessato dai lavori.