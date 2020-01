Porto Empedocle, via alla demolizione dei vecchi silos al porto

Lavori in corso al porto di Porto Empeocle. Sono infatti in corso, come racconta il quotidiano La Sicilia, i lavori di demolizione dei due grandi silos presenti da alcuni decenni sulla banchina "Sciangula" del porto empedoclino.

Gli interventi di demolizione, stando a quanto detto dal giornale catanese, rientrerebbero nel contesto dei lavori di adeguamento dello scalo in vista dell'arrivo delle navi da crociera. Opere che renderanno più ampi gli spazi a disposizione eliminando quanto oggi resta di un ormai abbastanza lontano passato che ha visto il sogno industriale naufragare, lasciando dietro di sé solamente scorie.