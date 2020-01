Lavori sul ponte Morandi, Sodano contro l'Anas: "Le scadenze vanno rispettate"

"Questo ponte ci ricorda quanto tutto è lento in Sicilia, sul primo tratto si sta lavorando, c'è un'azienda che deve portare a compimento i lavori ed ha una data di scadenza che è maggio. Qualora l'azienda non finisse per maggio, bisogna rescindere il contratto. Non possiamo più accettare ritardi". Così ha parlato ai microfoni di AgrigentoNotizie il deputato nazionale del Movimento cinque stelle, Michele Sodano sui problemi relativi ai due viadotti "Akarags" di Agrigento.

l parlamentare agrigentino, punta l'indice sul rispetto delle scadenze nella consegna dei lavori di manutenzione

che si stanno eseguendo suelle pile dell'Akarags II, quello attualmente transitabile e che dovrebbero chiudersi entro il prossimo mese di maggio. Per quanto riguarda invece, il secondo viadotto,chiuso al traffico dal marzo 2017, Anas non ha ancora fornito delle date certe sulla cantierizzazione delle opere di risanamento del ponte progettato dall'ingegnere Riccardo Morandi.