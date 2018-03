Lavori per riaprire al transito la provinciale Cammarata-Stazione, offerte per la gara entro il 27

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Scade il 27 marzo 2018, entro le ore 12:00, il termine per la presentazione delle offerte della gara relativa ai “Lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo per la riapertura al transito della S.P. n. 24 Cammarata – Stazione di Cammarata Scalo (Ponte Giuri)”. L’importo del progetto, redatto interamente dai tecnici del Settore Infrastrutture Stradali del Libero Consorzio, è stato finanziato dalla Regione Siciliana per un importo complessivo di € 846.834,43.

L’esecuzione dei lavori è prevista in 365 giorni consecutivi e continui, a decorrere dal giorno del verbale di consegna dei lavori. Si tratta di uno dei progetti esecutivi, rapidamente approvati dal Dirigente del Settore “Ambiente e Territorio, Infrastrutture Stradali del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, inviati alla Regione per il relativo finanziamento. L’apertura delle offerte avverrà nella prima seduta pubblica, alle ore 09:00 del giorno 04/04/2018, nella Sala Gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio di Agrigento.