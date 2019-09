Stop alle frane lungo la Mussomeli - San Giovanni Gemini, ecco come partecipare alla gara d'appalto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Scade il prossimo alle ore 12.00 del prossimo 3 ottobre il termine per la presentazione delle offerte relative ai lavori di eliminazione delle frane lungo la Strada Provinciale NC n. 25 di collegamento tra i comuni di San Giovanni Gemini e Mussomeli (bivio SS 189). Si tratta di lavori programmati dal Libero Consorzio per ripristinare la normale transitabilità lungo questa importante via di collegamento, chiusa al traffico (limitato solo a quello locale) e interessata da frane nel tratto che va dal 0+000 al km 3+450, e il cui progetto esecutivo, redatto dai tecnici del Settore Infrastrutture Stradali, è stato finanziato con 1.740.000,00 euro grazie al finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (DM n. 49 del 16/02/2018 “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane”).

L'apertura delle offerte, che dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale degli appalti sul sito istituzionale del Libero Consorzio di Agrigento (ove è possibile consultare il bando di gara e i relativi allegati) avverrà alle ore 9.00 del 7 ottobre. Si ricorda che il termine per l’esecuzione dei lavori è di 500 giorni consecutivi e continui, a decorrere dal giorno del verbale di consegna dei lavori.