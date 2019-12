Zona "Terra rossa", aggiudicati i lavori di messa in sicurezza

Messa in sicurezza dell'area di "Terra rossa" a Cammarata, aggiudicati i lavori da parte della Regione. A realizzare gli interventi sarà la società "Stabile Eos" di Roma per un valore di un milione e 650 mila euro. Il progetto prevede la realizzazione di muri con micropali e armatura tubolare, e un sistema di ancoraggi passivi, ma anche la bonifica degli strati superficiali mediante chiodatura con barre ad aderenza migliorata inserite in fori del diametro di 10 centimetri.

Si procederà inoltre con il ripristino della muratura tramite sarcitura delle lesioni, e con una serie di perforazioni e iniezioni con malta cementizia. Verrà inoltre realizzata un’area pedonale e ricostruita la pavimentazione del marciapiede